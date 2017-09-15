В США потребовали проверить сделку Турции с РФ по С-400
Американский сенатор Бен Кардин настаивает на проверке закупки Турцией у России систем ПВО С-400 на предмет соблюдения санкций.
С соответствующей просьбой он обратился в Госдепартамент США и Минфин. По мнению Кардина, контракт, заключенный Анкарой с Москвой может противоречить закону об ужесточении санкций в отношении РФ.
Кроме того, сенатор попросил Белый дом прокомментировать турецко-российскую сделку с точки зрения членства Турции в НАТО и поставок ей оружия американского производства, сообщает ТАСС.
О соглашении между Анкарой и Москвой ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова подтвердила и российская сторона. На претензии со стороны Штатов Эрдоган потребовал от Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела его страны.
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