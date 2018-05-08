РФ потребовала наказать осквернителей памятника в Праге
Министерство иностранных дел России возмутил инцидент с обливанием розовой краской памятника маршалу СССР И.С. Коневу в чешской столице.
«Этот кощунственный акт – оскорбление памяти красноармейцев и их чехословацких братьев по оружию, которые в самые последние дни войны заплатили жизнью за то, чтобы нынешнее поколение чехов могло жить в мире», - отмечается в комментарии на сайте ведомства.
Российская сторона призвала власти Чехии принять незамедлительные меры по розыску и наказанию вандалов, а также восстановлению монумента и обеспечению его сохранности.
«Мы уверены, что к нашим требованиям присоединится большая часть жителей Чехии, для которых годовщина Победы – наш общий праздник», - добавили в министерстве.
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