МИД РФ потребовал от Украины объяснить насмешки над отравлениями в Иркутске
Министерство иностранных дел России потребовало от украинского внешнеполитического ведомства объяснить шутки дипломатов над произошедшим в Иркутске массовым отравлением.
«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?», - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД в Facebook.
Вопрос адресован также президенту Украины Петру Порошенко, главе правительства Владимиру Гройсману и министерству культуры. Согласно последним данным, жертвами отравления стали более 70 человек. Еще свыше 30 находятся в больницах.
Следующая новость Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии