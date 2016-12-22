МИД РФ потребовал от Украины объяснить насмешки над отравлениями в Иркутске

Министерство иностранных дел России потребовало от украинского внешнеполитического ведомства объяснить шутки дипломатов над произошедшим в Иркутске массовым отравлением.

«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?», - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД в Facebook.

Вопрос адресован также президенту Украины Петру Порошенко, главе правительства Владимиру Гройсману и министерству культуры. Согласно последним данным, жертвами отравления стали более 70 человек. Еще свыше 30 находятся в больницах.