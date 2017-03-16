ЕС потребовал от Украины объяснений по блокаде Донбасса

Европейский союз запросил у украинских властей информацию о решении ввести транспортную блокаду неподконтрольных Киеву территорий.

По словам посла Евросоюза на Украине Хьюга Минарелли, позиция сообщества по данному вопросу будет представлена в течение нескольких часов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

О решении Киева установить блокаду Донбасса до возвращения предприятий на территории ДНР и ЛНР под украинскую юрисдикцию стало известно накануне. Власти самопровозглашенных республик заявили о том, что действия властей Украины противоречат минским соглашениям. В МИД России призвали Киев не доводить регион до гуманитарной катастрофы.