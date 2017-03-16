ЕС потребовал от Украины объяснений по блокаде Донбасса
Европейский союз запросил у украинских властей информацию о решении ввести транспортную блокаду неподконтрольных Киеву территорий.
По словам посла Евросоюза на Украине Хьюга Минарелли, позиция сообщества по данному вопросу будет представлена в течение нескольких часов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
О решении Киева установить блокаду Донбасса до возвращения предприятий на территории ДНР и ЛНР под украинскую юрисдикцию стало известно накануне. Власти самопровозглашенных республик заявили о том, что действия властей Украины противоречат минским соглашениям. В МИД России призвали Киев не доводить регион до гуманитарной катастрофы.
Следующая новость В Пулково задержали лягушек без документов
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии