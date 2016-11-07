МИД РФ потребовал от США расследования авиаударов в Кундузе

Министерство иностранных дел России решительно осудило нанесение ВВС США авиаударов в афганском Кундузе, повлекших гибель мирных жителей.

«Требуем незамедлительного объективного расследования случившегося и наказания виновных в трагедии во избежание повторения подобных вопиющих случаев», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД отметили, что это не первый случай гибели гражданских лиц в результате неизбирательного применения оружия США.

«Предсказуема реакция американской стороны, которая ограничилась заявлением о готовности провести расследование. Как показывает практика, итоги таких расследований не обнародуют, а виновные лица, как правило, не понесут адекватных наказаний», - добавили в ведомстве.