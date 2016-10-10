Пан Ги Мун потребовал немедленно прекратить бомбардировки сирийского Алеппо
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил журналистам, что призвал немедленно прекратить всяческие бомбардировки сирийского города Алеппо, а также восстановить режим прекращения огня на всей территории страны.
По словам главы Организации Объединенных Наций, это является необходимым условием для возобновления переговоров между правительством Сирии и оппозицией.
- В первую очередь должно произойти прекращение боевых действий. Это очень важно для выстраивания доверия между сторонами. Бомбардировки в Алеппо и в других местах должны быть прекращены немедленно. Тогда переговорщики и специальный посланник Стаффан де Мистура смогут провести этот политический диалог, - цитирует Пан Ги Муна ТАСС.
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