Пан Ги Мун потребовал немедленно прекратить бомбардировки сирийского Алеппо

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил журналистам, что призвал немедленно прекратить всяческие бомбардировки сирийского города Алеппо, а также восстановить режим прекращения огня на всей территории страны.

По словам главы Организации Объединенных Наций, это является необходимым условием для возобновления переговоров между правительством Сирии и оппозицией.

- В первую очередь должно произойти прекращение боевых действий. Это очень важно для выстраивания доверия между сторонами. Бомбардировки в Алеппо и в других местах должны быть прекращены немедленно. Тогда переговорщики и специальный посланник Стаффан де Мистура смогут провести этот политический диалог, - цитирует Пан Ги Муна ТАСС.