СБР потребовал наказать Фуркада за оскорбление Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов обратился к главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессербергу с просьбой наказать французского олимпийского чемпиона Мартена Фуркада и его партнера Аристида Бегю за оскорбление росийского спортсмена Александра Логинова.

Текст обращения приведен на сайте телеканала TV2. Кравцов отметил: «Комментарии Бегю и Фуркада стали причиной бурной реакции тысяч людей в мире. Мы апеллируем к вам как к главе IBU с просьбой принять дисциплинарные меры в их отношении».

После победы Логинова в спринте на этапе кубка IBU Бегю написал в Twitter: «Проиграть сильнейшему — да, мошеннику — нет, ЭПО (запрещенный препарат эритропоэтин - прим. РП) — стоп».

Ранее Фуркад оставил в Instagram комментарий под поздравлением Логинова с 25-летием: «Его отстраняли на два года за употребление ЭПО! Не забудьте эту его заслугу!» Но позже пост был удален.

Однако итогом конфликта спортсменов все же стало дружеское рукопожатие Фуркада и Логинова после спринтерской гонки в Австрии.