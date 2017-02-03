МОК потребовал от Макларена доказательства вины россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от канадского юриста Ричарда Макларена подкрепить доказательствами обвинения в адрес указанных в его докладе российских официальных лиц, следует из письма МОК, предоставленного СМИ хакерской группировкой Fancy Bears.

Согласно документу, МОК потребовал от Макларена обосновать обвинения в адрес вице-премьера РФ Виталия Мутко, экс-замминистра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В частности, МОК просит предоставить конкретные доказательства, что Министерство спорта поддерживало действия Родченкова.

Кроме того, комитет требует предоставить документы, подтверждающие, что Виталий Мутко действительно являлся главой допингового заговора, имевшего место с 2011 по 2015 годы.

Вызвали вопросы у комитета и способы, которыми якобы воспользовался министр спорта для подмены проб сочинской лаборатории.

Письмо отправлено 19 декабря 2016 года, однако ответ от Макларена не последовал, сообщает «РИА Новости».

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