МОК потребовал от Макларена доказательства вины россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от канадского юриста Ричарда Макларена подкрепить доказательствами обвинения в адрес указанных в его докладе российских официальных лиц, следует из письма МОК, предоставленного СМИ хакерской группировкой Fancy Bears.

Согласно документу, МОК потребовал от Макларена обосновать обвинения в адрес вице-премьера РФ Виталия Мутко, экс-замминистра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В частности, МОК просит предоставить конкретные доказательства, что Министерство спорта поддерживало действия Родченкова.

Кроме того, комитет требует предоставить документы, подтверждающие, что Виталий Мутко действительно являлся главой допингового заговора, имевшего место с 2011 по 2015 годы.

Вызвали вопросы у комитета и способы, которыми якобы воспользовался министр спорта для подмены проб сочинской лаборатории.

Письмо отправлено 19 декабря 2016 года, однако ответ от Макларена не последовал, сообщает «РИА Новости».