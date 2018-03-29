МИД РФ потребовал консульского доступа к дочери Скрипаля
Российская сторона требует от британских властей предоставит консулам РФ доступ к Юлии Скрипаль.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что надеется на выполнение Лондоном обязательств по консульской конвенции и по венской конвенции о дипломатических сношениях, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что дочь бывшего офицера РУ Сергея Скрипаля, отравленная вместе с ним в начале месяца в Солсбери, пришла в себя и может говорить. Медики утверждают, что состояние ее здоровья улучшается.
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