МИД РФ потребовал консульского доступа к дочери Скрипаля

Российская сторона требует от британских властей предоставит консулам РФ доступ к Юлии Скрипаль.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что надеется на выполнение Лондоном обязательств по консульской конвенции и по венской конвенции о дипломатических сношениях, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что дочь бывшего офицера РУ Сергея Скрипаля, отравленная вместе с ним в начале месяца в Солсбери, пришла в себя и может говорить. Медики утверждают, что состояние ее здоровья улучшается.