ЦБ РФ потребовал от банков внедрить новый метод шифрования
Российские банки должны за год внедрить новый метод шифрования, требуемый ЦБ РФ, стоимостью в несколько миллионов рублей.
Как отмечается в материале, Центробанк требует за две недели оценить сроки для усиления шифрования платежей в автоматизированной банковской системе, которая объединяет сотни компьютеров. Сейчас реестры платежей передаются из АБС на отдельный компьютер, где установлено «автоматизированное рабочее место клиента Банка России». Они шифруются уже на нем и пересылаются в Центробанк, пишет газета «Коммерсант».
Опасность состоит в том, что данные передаются не на защищенном носителе, как рекомендует Центробанк, а через файловый сервер, чем могут воспользоваться хакеры.
Ранее стало известно о хищении 2 миллиардов рублей со счетов российских банков в ЦБ. Схожие преступления до этого совершались и в других странах, сообщает «ФедералПресс».
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