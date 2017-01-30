ЦБ РФ потребовал от банков внедрить новый метод шифрования

Российские банки должны за год внедрить новый метод шифрования, требуемый ЦБ РФ, стоимостью в несколько миллионов рублей.

Как отмечается в материале, Центробанк требует за две недели оценить сроки для усиления шифрования платежей в автоматизированной банковской системе, которая объединяет сотни компьютеров. Сейчас реестры платежей передаются из АБС на отдельный компьютер, где установлено «автоматизированное рабочее место клиента Банка России». Они шифруются уже на нем и пересылаются в Центробанк, пишет газета «Коммерсант».

Опасность состоит в том, что данные передаются не на защищенном носителе, как рекомендует Центробанк, а через файловый сервер, чем могут воспользоваться хакеры.

Ранее стало известно о хищении 2 миллиардов рублей со счетов российских банков в ЦБ. Схожие преступления до этого совершались и в других странах, сообщает «ФедералПресс».