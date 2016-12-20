На потребление смертоносного «Боярышника» ушло больше 10 миллиардов рублей

При производстве настойки боярышника в Иркутской области использовалась мошенническая преступная схема. Такое заявление сделал член Общественной палаты РФ и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

- Потребление данной продукции в финансовом эквиваленте — не один десяток миллиардов рублей. Соответственно, это говорит о том, что это изначально мошенническая схема, говоря на языке юристов. Она была придумана с точки зрения обхода акцизных норм, чтобы продавать паленый дешевый алкоголь для потребителя. И в итоге мы увидели вспышку в формате смертей, — заявил эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда».

По мнению Хамзаева, виновными в массовых отравлениях людей следует считать курирующие органы, «которые не смогли дать положительное решение за отведенное время».

Ранее сообщалось, что в Иркутске в результате отравления настойкой боярышника, предназначенной для косметических целей, погибло 52 человека.

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