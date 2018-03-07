Потребительские кредиты в России станут менее доступны

Центробанк России ужесточит шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам.

Регулятор планирует установить коэффициент риска 1,1 для ссуд с полной стоимостью кредита 15-20% и коэффициент риска 1,2% для потребительских кредитов с 20-25%.

Новая шкала будет применяться к кредитам, выданным после 1 мая 2018 года.

В Центробанке пояснили, что необходимость разработки проекта вызвана ускорением кредитной активности, наблюдаемым в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, передает Interfax.