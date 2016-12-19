РТС поторопил Думу с принятием мер по стимулированию туризма
Российский союз туриндустрии (РТС) обратился в Госдуму с просьбой ускорить принятие закона, направленного на стимулирование внутреннего туризма.
В документе, подготовленном Совфедом, предусмотрена возможность оплаты работодателями отдыха своих работников, а также членов их семей в сумме до 50 тысяч рублей на человека. В РСТ отметили, что законопроект может стать новой мерой по развитию туризма, но работа над ним была приостановлена еще весной.
В то же время в союзе критически отнеслись к инициативе Минкультуры. Предложение ведомства о выделении туроператорам в низкий сезон субсидий в размере двух миллиардов рублей, по мнению РСТ, имеет мало шансов на принятие, сообщает «Ридус».
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