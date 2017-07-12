Потомок Миклухо-Маклая повторит его экспедицию

Первая в новейшей истории России научная экспедиция отправится в Папуа – Новую Гвинею под руководством правнука Миклухо-Маклая.

«Любой собранный материал будет в этом смысле бесценным. О Луне сейчас больше знают, чем о том участке, на котором был Николай Николаевич 150 лет назад», - рассказал Николай Миклухо-Маклай НСН. Он также добавил, что в состав экспедиции войдут «профессионалы в высшей степени».

Помимо исследований, участники экспедиции намерены отметить годовщину высадки русского исследователя на мысе Гарагаси, где находится его мемориал, а также планируют организовать общение местных жителей с россиянами посредством телемоста.