Потомок Миклухо-Маклая повторит его экспедицию
Первая в новейшей истории России научная экспедиция отправится в Папуа – Новую Гвинею под руководством правнука Миклухо-Маклая.
«Любой собранный материал будет в этом смысле бесценным. О Луне сейчас больше знают, чем о том участке, на котором был Николай Николаевич 150 лет назад», - рассказал Николай Миклухо-Маклай НСН. Он также добавил, что в состав экспедиции войдут «профессионалы в высшей степени».
Помимо исследований, участники экспедиции намерены отметить годовщину высадки русского исследователя на мысе Гарагаси, где находится его мемориал, а также планируют организовать общение местных жителей с россиянами посредством телемоста.
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