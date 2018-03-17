Потомки Пушкина проголосуют на выборах президента РФ в Бельгии

Потомки поэта Александра Сергеевича Пушкина проголосуют на выборах президента России в Бельгии, заявил посол РФ Александр Токовинин.

Он сказал: «На учете российских консульских учреждений в Бельгии состоят порядка 5 тыс. граждан Российской Федерации. Среди них есть и потомки так называемой первой волны эмиграции (постреволюционной), в том числе - прямые потомки великого поэта А.С. Пушкина - Александр Александрович и Мария Александровна Пушкины, которые обозначили свое намерение принять участие в выборах».

В Бельгии откроют два избирательных участка: в посольстве РФ в Брюсселе и в Генконсульстве в Антверпене.

Супружеская чета Пушкиных получила бельгийское гражданство в 2005 году, передает ТАСС. У поэта было четверо детей, в том числе два сына. Прадед брюссельского Пушкина - старший сын писателя. Первенцу в семье по традиции давали имя Александр. Мария Александровна относится к роду Пушкиных не только по линии супруга – по рождению она принадлежит другой ветви потомков поэта.

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