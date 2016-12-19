ВСУ потеряли еще троих убитыми и четверых ранеными при атаке Калиновки

При попытке прорыва в районе села Калиновка на линии соприкосновения в Донбассе Вооруженные силы Украины вновь вынуждены были отступить, потеряв трех бойцов убитыми и четверых ранеными. Об этом сообщили в силовых структурах Луганской народной республики.

«В результате боя с Народной милицией ЛНР в районе села Калиновка в 14:40 ВСУ понесли потери в количестве троих убитых и четырех раненых. После чего противник начал обстрел своих позиций, прикрывая отступление подразделений ВСУ и «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация)», - цитирует текст сообщения «Интерфакс».

При этом официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что боестолкновения между ополченцами и украинскими войсками продолжаются по всей линии соприкосновения на дебальцевском направлении.

- Идут бои по всей линии соприкосновения на Дебальцевском направлении. Бойцы Народной милиции ЛНР не дают возможности противнику продвинуться к населенным пунктам. ВСУ использует артиллерию калибра 152 и 122 мм, минометы и тяжелую технику, - заявил Марочко.