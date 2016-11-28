ВСУ потеряли трех бойцов убитыми и двух ранеными при попытке прорыва на юге ДНР

При попытке прорыва на юге ДНР, в район села Коминтерново, Вооруженные силы Украины потеряли трех военнослужащих убитыми и двух ранеными. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Двадцать седьмого ноября украинскими боевиками в количестве до 15 человек из состава 21 батальона 36 бригады морской пехоты была предпринята попытка атаковать наши позиции в районе Коминтерново. В ходе огневого контакта с применением стрелкового оружия потери боевиков составили трое убитых и двое раненых, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Украинские силовики регулярно предпринимают попытки прорвать линию обороны республики преимущественно на южном участке линии соприкосновения. Последний раз в данном районе ВСУ пытались атаковать силы ДНР 26 ноября. Тогда противник потерял пять человек убитыми и восемь ранеными.