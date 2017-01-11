ВСУ потеряли семь человек при неудачной попытке прорыва на севере Донецка

В ходе провалившейся попытки прорвать оборону ополчения ДНР в район промышленной зоны населенного пункта Спартак на севере Донецка Вооруженные силы Украины потеряли двух человек убитыми и пятерых ранеными. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Вчера командование ВСУ предприняло попытку захвата в районе Спартака наших позиций. Подразделения ДНР отразили атаку и остановили противника. По нашим данным, потери военнослужащих ВСУ составили: двое погибших и пятеро раненных, - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что 10 января в 18:45 после артиллерийской подготовки подразделения ВСУ тремя группами численностью по 10 человек атаковали линию обороны сил ДНР в районе спартаковской промышленной зоны на севере Донецка.

В первые часы боя сообщалось о двух погибших и трех раненных украинских силовиках.