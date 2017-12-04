ВСУ потеряли в перестрелках друг с другом 17 человек

Между подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла перестрелка в районе населенного пункта Гладосово в пригороде Горловки, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за прошедшую неделю ВСУ от дружеского огня потеряли убитыми 17 солдат, еще 11 были ранены.

Басурин уточнил, что потери ВСУ понесли на территории захваченных в «серой зоне» населенных пунктов ладосово и Травнево.

Он подчеркнул, что все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий, в которые ДНР не вмешивается, сообщает «Национальная служба новостей».

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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