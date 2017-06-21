ВВС США потеряли истребитель F-16

В США потерпел катастрофу истребитель F-16. Боевая машина рухнула во время взлета и загорелась.

Инцидент произошел на авиабазе неподалеку от города Хьюстон. Пилот истребителя успел катапультироваться. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Поскольку на борту самолета находились боеприпасы, было принято решение эвакуировать всех людей в радиусе полутора километров от места происшествия, передает телеканал CBS. Причины аварии пока неизвестны.