ВВС США потеряли истребитель F-16
В США потерпел катастрофу истребитель F-16. Боевая машина рухнула во время взлета и загорелась.
Инцидент произошел на авиабазе неподалеку от города Хьюстон. Пилот истребителя успел катапультироваться. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
Поскольку на борту самолета находились боеприпасы, было принято решение эвакуировать всех людей в радиусе полутора километров от места происшествия, передает телеканал CBS. Причины аварии пока неизвестны.
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