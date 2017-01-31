ВСУ потеряли 27 человек убитыми при двух попытках прорыва в районе Авдеевки

По данным разведки ДНР, во время двух безуспешных атак позиций ополчения в районе Авдеевки Вооруженные силы Украины потеряли 27 человек убитыми и десятки ранеными. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Противник продолжает провоцировать нас и на мариупольском направлении. В результате первой бездарной попытки в районе села Коминтерново, которая началась с 10:00, противник потерял одну БМП и более 20 военнослужащих убитыми, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По словам представителя оборонного ведомства, украинские силовики, отступив на исходные позиции, бросили на поле боя убитых и раненых.

- В 14:30 карателями была предпринята вторая безуспешная попытка провести разведку боем, атаковав наши позиции в районе Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП. При подходе к нашим позициям с фланга, каратели начали подрываться на минах. Ответным плотным огнем с позиций подразделений ДНР противник понес потери – семь человек убитыми и более 10 ранеными, — подчеркнул представитель командования.

В боях под Авдеевкой и Ясиноватой ополчение ДНР потеряло двух бойцов убитыми и шестерых ранеными.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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