ВСУ потеряли еще 17 человек при повторной попытке прорыва у села Коминтерново
При повторной попытке прорыва на юге ДНР, в районе села Коминтерново Вооруженные силы Украины потеряли 17 человек убитыми и ранеными.
- В 14:30 противник предпринял вторую безуспешную попытку атаковать наши позиции в районе села Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП. Ответным огнем с позиций подразделений ДНР противник понес потери: семь человек убиты и более 10 ранены, - рассказали Донецкому агентству новостей в оперативном командовании ДНР.
Несколько часов назад силовики Киева пытались прорвать позиции сил ополчения в районе села Коминтерново Новоазовского района. Атака противника была остановлена, при этом потери ВСУ составили около 14 убитыми, точное число раненых не называлось.
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