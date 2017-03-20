ВСУ потеряли 15 бойцов при очередной попытке прорыва позиций ДНР в Коминтерново

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва позиций ополчения ДНР вблизи села Коминтерново, однако вынуждены были отступить, потеряв 10 человек убитыми и пятерых ранеными.

- Сегодня в 12:40 ДРГ противника, силами до двух взводов под прикрытием минометного огня и бронетехники предприняли попытку прорыва позиций ДНР в районе села Коминтерново. В результате боестолкновения противник вынужден был отступить на исходные позиции. В ходе огневого контакта потери со стороны ВСУ составили 10 убитых и пятеро раненых, а также уничтожена одна единица бронетехники БМП-1, - сообщили Донецкому агентству новостей в штабе оперативного командования ДНР.

В оборонительном бою ранения различной степени тяжести получили также трое военнослужащих ДНР.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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