Потерпевший крушение в Ростове боинг мог разбиться из-за ошибки пилота

Причиной крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai в марте 2016 года в Ростове-на-Дону могло стать то, что командир судна потерял пространственную ориентацию во время второго захода на посадку.

У пилота возникла ииллюзия того, что самолет при подъеме достиг опасного угла атаки, - рассказал «Интерфаксу» компетентный источник.

- Видимо, поддавшись ложному чувству, он отдал ручку управления «от себя», не глядя на положение авиагоризонта, – цитирует слова собеседника агентства РИА «ФедералПресс».

По его утверждению, с таким явлением пилоты часто сталкиваются в условиях ограниченной видимости или полета ночью.

- Во время сильного ускорения или замедления внутри воздушного судна вестибулярный аппарат человека посылает в мозг ложные команды по исправлению опасного положения воздушного судна. При этом у пилота неизбежно возникает ложное ощущение резкого набора высоты, – рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

19 марта 2016 года при заходе на посадку разбился самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai. При посадке лайнер коснулся земли в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы и разлетелся на части. В результате катастрофы погибли 62 человека.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Зима в США зависит от погоды в Сибири

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО