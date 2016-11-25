Потерпевший крушение в Ростове боинг мог разбиться из-за ошибки пилота

Причиной крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai в марте 2016 года в Ростове-на-Дону могло стать то, что командир судна потерял пространственную ориентацию во время второго захода на посадку.

У пилота возникла ииллюзия того, что самолет при подъеме достиг опасного угла атаки, - рассказал «Интерфаксу» компетентный источник.

- Видимо, поддавшись ложному чувству, он отдал ручку управления «от себя», не глядя на положение авиагоризонта, – цитирует слова собеседника агентства РИА «ФедералПресс».

По его утверждению, с таким явлением пилоты часто сталкиваются в условиях ограниченной видимости или полета ночью.

- Во время сильного ускорения или замедления внутри воздушного судна вестибулярный аппарат человека посылает в мозг ложные команды по исправлению опасного положения воздушного судна. При этом у пилота неизбежно возникает ложное ощущение резкого набора высоты, – рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

19 марта 2016 года при заходе на посадку разбился самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai. При посадке лайнер коснулся земли в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы и разлетелся на части. В результате катастрофы погибли 62 человека.