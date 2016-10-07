В США потерпел крушение вертолет
В районе города Лайно-Лэйкс округа Анока американского штата Миннесота (США) потерпел крушение вертолет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
В результате крушения есть жертвы, но точное их количество определить сложно, поскольку воздушное судно разрушилось полностью.
- Пока установлено то, что вертолет упал и разбился в поле. Все, что от него осталось – обломки, - сказал местный шериф.
По данным очевидцев, вертолет был в небе, после чего раздался хлопок, лопасти машины остановились, она рухнула на землю и взорвалась.
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