Потери СССР во Второй мировой превысили 50 миллионов человек

Потери СССР во время Второй мировой войны составили порядка 50 миллионов человек, заявил вице-президент Международной ассоциации прокуроров (МАП) Александр Звягинцев.

По его словам, это прямые и косвенные людские потери страны в Великой Отечественной войне - как погибшими, так и скончавшимися позже от полученных ранений. Он также отметил, что общую статистику включены и демографические потери.

- Названные потери сопоставимы с населением целого ряда европейских стран - от Скандинавии до Прибалтики. Вот цена, которую заплатил наш народ за победу над фашизмом, - сказал Звягинцев.

Он призвал никогда не забывать уроки Нюрнбергского процесса, так как в противном случае можно столкнуться с понятием, которое называется «украденная победа». Об этом сообщает «Интерфакс».

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