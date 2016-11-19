Потери СССР во Второй мировой превысили 50 миллионов человек
Потери СССР во время Второй мировой войны составили порядка 50 миллионов человек, заявил вице-президент Международной ассоциации прокуроров (МАП) Александр Звягинцев.
По его словам, это прямые и косвенные людские потери страны в Великой Отечественной войне - как погибшими, так и скончавшимися позже от полученных ранений. Он также отметил, что общую статистику включены и демографические потери.
- Названные потери сопоставимы с населением целого ряда европейских стран - от Скандинавии до Прибалтики. Вот цена, которую заплатил наш народ за победу над фашизмом, - сказал Звягинцев.
Он призвал никогда не забывать уроки Нюрнбергского процесса, так как в противном случае можно столкнуться с понятием, которое называется «украденная победа». Об этом сообщает «Интерфакс».
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