Потепление придет в Московский регион 10 января
Потепление ждет жителей столичного региона с 10 января, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, начиная с 14 января, в столице установится температурный фон, превышающий норму на 5 градусов.
Синоптик также отметил, что ночью будет 17-19 градусов ниже нуля, а на северо-востоке и юго-востоке области до -34 градусов, но днем во вторник уже минус 10-12, причем с утра к вечеру температура будет существенно повышаться.
Согласно прогнозу, 11-12 января ожидается минус 6-8 градусов, возможен небольшой снег. В пятницу температура днем составит от -1 до -6, а в ночь на субботу, 14 января от минус 3 до минус 7. Об этом сообщает «Интерфакс».
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