Потанину предъявили иск на 215 млрд рублей

Экс-супруга президента «Норникеля» Владимира Потанина Наталья пытается взыскать с него 215 миллиардов рублей за акции «КМ Инвест».

Соответствующий иск был подан Натальей Потаниной в Пресненский суд Москвы, сообщает РИА «Новости».

«Прошу произвести раздел совместно нажитого имущества Потаниной Н.Н. и Потанина В.О. — 15 249 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КМ Инвест», взыскав с Потанина В.О. в пользу Потаниной Н.Н. денежную компенсацию в счет причитающейся ей доли в общем имуществе в размере 215 288 852 916, 37 рублей», - цитирует агентство исковое заявление.

По словам Потаниной, акции указанной компании находились в прямой собственности ее мужа и, согласно семейному законодательству, относятся к совместной собственности супругов.

Ранее Потанина безуспешно пыталась отсудить у мужа акции «Норникеля» и «Интерроса».