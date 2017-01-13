Посылка с надписями на русском языке повергла в панику журналиста New York Times
Получивший посылку с надписями на русском языке с eBay колумнист New York Times Чарльз Блоу испытывает ужас и боится ее распечатывать. Об этом сам журналист рассказал своим подписчикам в твиттере.
По его словам, он получил посылку «то ли на польском, то ли на русском» языке и теперь он сомневается, стоит ли ее вообще распечатывать, - сообщает «Лайф».
Друзья по социальной сети советуют Блоу держаться подальше от опасного предмета и вызвать полицию. Кто-то предположил, что внутри может оказаться не взрывное устройство, а «споры сибирской язвы».
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