В МО построят завод по производству медтехники
В подмосковной Дубне будет возведено первое в России предприятие, производящее оборудование для лучевой терапии онкозаболеваний.
Завод будет заниматься изготовлением линейных ускорителей. Ожидается, что инвестиции в проект составят около миллиарда рублей.
Предприятие возведут в особой экономической зоне «Дубна». Реализацию проекта предполагается завершить уже в текущем году, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Министерство строительного комплекса Московской области.
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