В МО построят завод по производству медтехники

В подмосковной Дубне будет возведено первое в России предприятие, производящее оборудование для лучевой терапии онкозаболеваний.

Завод будет заниматься изготовлением линейных ускорителей. Ожидается, что инвестиции в проект составят около миллиарда рублей.

Предприятие возведут в особой экономической зоне «Дубна». Реализацию проекта предполагается завершить уже в текущем году, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Министерство строительного комплекса Московской области.