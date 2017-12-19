США построят супер-яхту на основе русской лодки XI века

В США подана заявка на строительство особой яхты, которая сможет ходить в экстремальных условиях – в тропиках или арктических льдах.

Изюминкой проекта стал тот факт, что при разработке корпуса инженеры взяли за основу форму русских кочей. Эти лодки использовались на Русском Севере и в Сибири в XI-XIX веках. Считается, что конструкция этих судов позволяли им не сжиматься во льдах.

Длина будущей яхты – 30 метров. Двигатель – 2000 л/с. Заявленная проектная крейсерская скорость — 12 узлов (22 километра в час), дальность автономного плавания — три тысячи морских миль (5556 километров).

Стоимость проекта, сроки сдачи и имя заказчика не разглашаются, передает РИА Новости.