США построят супер-яхту на основе русской лодки XI века
В США подана заявка на строительство особой яхты, которая сможет ходить в экстремальных условиях – в тропиках или арктических льдах.
Изюминкой проекта стал тот факт, что при разработке корпуса инженеры взяли за основу форму русских кочей. Эти лодки использовались на Русском Севере и в Сибири в XI-XIX веках. Считается, что конструкция этих судов позволяли им не сжиматься во льдах.
Длина будущей яхты – 30 метров. Двигатель – 2000 л/с. Заявленная проектная крейсерская скорость — 12 узлов (22 километра в час), дальность автономного плавания — три тысячи морских миль (5556 километров).
Стоимость проекта, сроки сдачи и имя заказчика не разглашаются, передает РИА Новости.
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