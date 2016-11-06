Пострадавший дом в Иванове снесут

Двухэтажный дом в Иванове, в котором сегодня произошел сильный взрыв газа, будут сносить. Об этом сообщил губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Часть дома обрушилась после взрыва, шесть человек погибли, в том числе четырехлетний ребенок, восемь жильцов дома пострадали.

Как отметил глава региона, ряд квартир в жилом доме снимались, поэтому изначально не было точных данных по числу проживавших в жилом здании, сообщает РИА Новости.

К этой минуте спасатели закончили основную фазу работ на месте взрыва.