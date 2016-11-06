Пострадавший дом в Иванове снесут
Двухэтажный дом в Иванове, в котором сегодня произошел сильный взрыв газа, будут сносить. Об этом сообщил губернатор Ивановской области Павел Коньков.
Часть дома обрушилась после взрыва, шесть человек погибли, в том числе четырехлетний ребенок, восемь жильцов дома пострадали.
Как отметил глава региона, ряд квартир в жилом доме снимались, поэтому изначально не было точных данных по числу проживавших в жилом здании, сообщает РИА Новости.
К этой минуте спасатели закончили основную фазу работ на месте взрыва.
Следующая новость ВСУ 600 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии