Пострадавшим от теракта в Петербурге оплатят лечение
Компания X5 Retail Group, которой принадлежит сеть супермаркетов «Перекресток», оплатит лечение и реабилитацию всем, кто пострадал в результате теракта в Петербурге.
Кроме того, семьям получивших ранения, передадут через социальную службу передадут продовольственные корзины, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее власти Санкт-Петербурга пообещали выплатить каждому пострадавшему по 300 тысяч рублей.
Взрыв в одном из «Перекрестков» в Петербурге произошел 27 декабря. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было заложено в камеру хранения. Его мощность составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали 13 человек.
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