Пострадавшим от теракта в Петербурге оплатят лечение

Компания X5 Retail Group, которой принадлежит сеть супермаркетов «Перекресток», оплатит лечение и реабилитацию всем, кто пострадал в результате теракта в Петербурге.

Кроме того, семьям получивших ранения, передадут через социальную службу передадут продовольственные корзины, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее власти Санкт-Петербурга пообещали выплатить каждому пострадавшему по 300 тысяч рублей.

Взрыв в одном из «Перекрестков» в Петербурге произошел 27 декабря. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было заложено в камеру хранения. Его мощность составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали 13 человек.