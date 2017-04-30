Пострадавшим от пожаров регионам выделят 143 миллиона рублей

МЧС России разработало проект распоряжения, согласно которому правительство выделит из резервного фонда 143 миллиона рублей на расходы по ликвидации последствий пожаров в Бурятии и Иркутской области.

Как сообщают «Известия», правительство Бурятии получит более 38 миллиона рублей, а Иркутская область - около 105 миллиона рублей материальной помощи и компенсаций за утрату имущества и содержание центров временного размещения.

Вследствие жаркой погоды природные пожары уничтожили 78 домов на территории Бурятии и Иркутсткой области.