Пострадавшим от пожаров регионам выделят 143 миллиона рублей
МЧС России разработало проект распоряжения, согласно которому правительство выделит из резервного фонда 143 миллиона рублей на расходы по ликвидации последствий пожаров в Бурятии и Иркутской области.
Как сообщают «Известия», правительство Бурятии получит более 38 миллиона рублей, а Иркутская область - около 105 миллиона рублей материальной помощи и компенсаций за утрату имущества и содержание центров временного размещения.
Вследствие жаркой погоды природные пожары уничтожили 78 домов на территории Бурятии и Иркутсткой области.
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