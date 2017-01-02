Пострадавшим от обрушения дома в Казахстане окажут помощь

Все жильцы, пострадавшие от обрушения дома в поселке Шахан в Казахстане, получат необходимую помощь, сообщил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

По его словам, с пострадавшими семьями будет проведена работа по оказанию материальной помощи, а также содействию в организации похорон.

Он также отметил, что жильцы первого-третьего и уцелевших квартир четвертого подъезда эвакуированы и размещены у родственников.

- Ставится задача добраться до подвала, где располагался котел отопительной системы, который и привел к несчастному случаю. Это требуется в первую очередь для того, чтобы провести соответствующие экспертизы и определить, в результате чего произошел взрыв котла, - цитирует «Интерфакс» слова Абдибекова.

Жертвами обрушения дома в Шахане стали девять человек, двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Новости по теме
Теги:
Места: СНГ
События: происшествия
Следующая новость Первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Крым-Сочи заполнен на 90 процентов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО