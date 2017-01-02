Пострадавшим от обрушения дома в Казахстане окажут помощь

Все жильцы, пострадавшие от обрушения дома в поселке Шахан в Казахстане, получат необходимую помощь, сообщил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

По его словам, с пострадавшими семьями будет проведена работа по оказанию материальной помощи, а также содействию в организации похорон.

Он также отметил, что жильцы первого-третьего и уцелевших квартир четвертого подъезда эвакуированы и размещены у родственников.

- Ставится задача добраться до подвала, где располагался котел отопительной системы, который и привел к несчастному случаю. Это требуется в первую очередь для того, чтобы провести соответствующие экспертизы и определить, в результате чего произошел взрыв котла, - цитирует «Интерфакс» слова Абдибекова.

Жертвами обрушения дома в Шахане стали девять человек, двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.