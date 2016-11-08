Пострадавших с траулера «Новоульяновск» доставили на сушу
С траулера «Новоульяновск» эвакуировали двоих членов экипажа, пострадавших в результате пожара на борту, и потравили на лечение в Магадан.
Оставшиеся моряки готовят судно к буксировке в порт.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 ноября у траулера загорелся двигатель. В результате один человек погиб и еще двое пострадали. Экипажу удалось своими силами потушить пожар и запустить вспомогательные двигатели.
По факту происшествия СКР и прокуратура проводят проверки, сообщает ТВЦ.
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