Пострадавших с траулера «Новоульяновск» доставили на сушу

С траулера «Новоульяновск» эвакуировали двоих членов экипажа, пострадавших в результате пожара на борту, и потравили на лечение в Магадан.

Оставшиеся моряки готовят судно к буксировке в порт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 ноября у траулера загорелся двигатель. В результате один человек погиб и еще двое пострадали. Экипажу удалось своими силами потушить пожар и запустить вспомогательные двигатели.

По факту происшествия СКР и прокуратура проводят проверки, сообщает ТВЦ.