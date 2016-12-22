Пострадавших при крушении Ил-18 отправили в Москву

Все 38 пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ил-18 в Якутии отправлены в Москву.

Борт вылетел из поселка Тикси с некоторым опозданием из-за задержки с перевозкой пострадавших, подключенных к специальным медицинским аппаратам, передает ТАСС.

В районной больнице Тикси выразили уверенность, что все пострадавшие перенесут перелет, поскольку находятся в стабильном состоянии.