Пострадавших при крушении Ил-18 отправили в Москву
Все 38 пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ил-18 в Якутии отправлены в Москву.
Борт вылетел из поселка Тикси с некоторым опозданием из-за задержки с перевозкой пострадавших, подключенных к специальным медицинским аппаратам, передает ТАСС.
В районной больнице Тикси выразили уверенность, что все пострадавшие перенесут перелет, поскольку находятся в стабильном состоянии.
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