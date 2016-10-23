Все пострадавшие в результате взрыва в Рязани получат финансовую помощь

Заместитель губернатора Рязанской области Александр Тюменев заявил, что каждый житель пострадавшего от взрыва газа подъезда в жилом многоэтажном доме в Рязани уже сегодня получит финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей.

- Всем пострадавшим будет оказана финансовая помощь. Уже вечером каждому жильцу подъезда, где произошел взрыв, будет выплачена единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей, - цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что весь дом эвакуирован.

- В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 40 человек. Оказывается вся необходимая помощь, - добавил замгубернатора.