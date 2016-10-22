Пострадавшие при крушении вертолета на Ямале госпитализированы в тяжелом состоянии
Двое пострадавших при крушении вертолета в Ямало-Ненецком автономном округе доставлены в больницу поселка Новозаполярный в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
- Их состояние оценивается как тяжелое, перевозить их на долгое расстояние было рискованно. Но они не в коме, - отметил собеседник издания.
Состояние пострадавшего, доставленного в больницу пос.Уренгой, средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Погибло 19 человек.
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