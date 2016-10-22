Пострадавшие при крушении вертолета на Ямале госпитализированы в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при крушении вертолета в Ямало-Ненецком автономном округе доставлены в больницу поселка Новозаполярный в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

- Их состояние оценивается как тяжелое, перевозить их на долгое расстояние было рискованно. Но они не в коме, - отметил собеседник издания.

Состояние пострадавшего, доставленного в больницу пос.Уренгой, средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Погибло 19 человек.

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