Пострадавшие в Кемерове получат помощь из Риги

Власти столицы Латвии приняли решение оказать материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

По словам мэра Риги Нила Ушакова, с этой целью выделены 50 тысяч евро. Средства переданы Латвийскому Красному кресту, который заниматься их распределением. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из которых 41 – дети. Пострадали еще 76 человек, включая 26 детей.