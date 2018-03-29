Пострадавшие в Кемерове получат помощь из Риги

Власти столицы Латвии приняли решение оказать материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

По словам мэра Риги Нила Ушакова, с этой целью выделены 50 тысяч евро. Средства переданы Латвийскому Красному кресту, который заниматься их распределением. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из которых 41 – дети. Пострадали еще 76 человек, включая 26 детей.

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