Пострадавшего на Эльбрусе альпиниста передали медикам
Альпинист, которые обморозил ноги на Эльбрусе и не смог спуститься с горы, доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что для спасения мужчины организована экспедиция. Спасателям удалось добраться до альпиниста и спустить его с горы. Пострадавшего доставили в поселок Терскол, сообщает "Интерфакс".
17 декабря на Эльбрусе двое россиян запросили помощи. Они поднялись на высоту 5300 метров. Один из обратившихся смог спуститься самостоятельно. Второй обморозил ноги и почти сутки ждал помощи.
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