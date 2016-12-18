Пострадавшего на Эльбрусе альпиниста передали медикам

Альпинист, которые обморозил ноги на Эльбрусе и не смог спуститься с горы, доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что для спасения мужчины организована экспедиция. Спасателям удалось добраться до альпиниста и спустить его с горы. Пострадавшего доставили в поселок Терскол, сообщает "Интерфакс".

17 декабря на Эльбрусе двое россиян запросили помощи. Они поднялись на высоту 5300 метров. Один из обратившихся смог спуститься самостоятельно. Второй обморозил ноги и почти сутки ждал помощи.