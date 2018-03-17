Постпред России при ОЗХО призвал Лондон к диалогу с Москвой по делу Скрипаля
Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил о важности диалога между странами в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Она (миссия ОЗХО — прим. РП) может лишь подтвердить формулу или тип химического вещества, применённого в Солсбери, но ни в коем случае не сможет как-то заняться вопросом, откуда появилось это вещество», - сказал он.
Дипломат отметил, что Россия не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери, передает RT.
13 марта Шульгин заявил, что Россия призвала Британию обратиться в ОЗХО для проведения независимого анализа проб по делу об отравлении Скрипаля.
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