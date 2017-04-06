Постпред США при ООН рассказала об отношении Трампа к России

Президент США Дональд Трамп видит в России проблему, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«У меня были беседы с президентом, в ходе них он вполне серьезно называл Россию проблемой», - сказала Хейли, выступая на форуме Women in the World Summit.

По ее словам, США не собираются делать поблажек из-за того, что Москва сделала с Украиной и Крымом, и из-за того, что она якобы прикрывает преступления сирийского президента Башара Асада.

Хейли также подчеркнула, что не стоит обращать внимание на отсутствие критики России со стороны Трампа, сообщает агентство Nation news.