Постпред США при ООН рассказала об отношении Трампа к России
Президент США Дональд Трамп видит в России проблему, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
«У меня были беседы с президентом, в ходе них он вполне серьезно называл Россию проблемой», - сказала Хейли, выступая на форуме Women in the World Summit.
По ее словам, США не собираются делать поблажек из-за того, что Москва сделала с Украиной и Крымом, и из-за того, что она якобы прикрывает преступления сирийского президента Башара Асада.
Хейли также подчеркнула, что не стоит обращать внимание на отсутствие критики России со стороны Трампа, сообщает агентство Nation news.
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