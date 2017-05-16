Постпред США призвала Россию признать кошмары сирийского режима

Постпред США в ООН Никки Хейли призвала Россию признать ужасы режима президента Сирии Башара Асада, которые Госдепартамент США озвучил в своем последнем докладе о положении в регионе.

По ее мнению, правительство Асада благодаря тому, что Россия поддерживает Сирию, безнаказанно похищает и сажает в тюрьмы людей без суда и следствия, а также бомбит мирных жителей, применяя химическое оружие.

Хейли отметила, что России следует разделить позицию США в плане оценки режима в Сирии.

В докладе, представленном Госдепартаментом США, говорится о тюрьмах, в которых якобы содержатся от 5 до 11 тысяч сторонников сирийской оппозиции. Кроме того, по данным США, в одной из тюрем существует крематорий для сокрытия политических казней, сообщает агентство Nation News.