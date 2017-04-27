Постпред США призвала СБ ООН оказать давление на РФ за поддержку Дамаска
Постоянный представитель США Никки Хейли призвала Совет Безопасности ООН надавить на Россию, а не на Дамаск, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в Сирии.
«Многие из вас говорили, что нужно оказать давление на сирийский режим. На самом деле, это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает покрывать сирийский режим», - цитирует ТАСС слова Хейли.
По ее словам, все внимание и все давление сейчас должно быть обращено на Россию, потому что они могут положить этому конец, если захотят.
Следующая новость КаZантип готов вернуться в Крым
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии