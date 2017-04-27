Постпред США призвала СБ ООН оказать давление на РФ за поддержку Дамаска

Постоянный представитель США Никки Хейли призвала Совет Безопасности ООН надавить на Россию, а не на Дамаск, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в Сирии.

«Многие из вас говорили, что нужно оказать давление на сирийский режим. На самом деле, это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает покрывать сирийский режим», - цитирует ТАСС слова Хейли.

По ее словам, все внимание и все давление сейчас должно быть обращено на Россию, потому что они могут положить этому конец, если захотят.