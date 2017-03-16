Постпред США при ООН призвала не доверять России
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что к исходящей от России угрозе не следует относиться легкомысленно.
«Отнеситесь к этому серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», - сказала она в интервью телеканалу NBС. Такое заявление она сделала, комментируя ситуацию с обвинениями минюста США в адрес четверых россиян, подозреваемых во взломе аккаунтов Yahoo.
Телеканал отметил, что Хейли расходится во мнениях с президентом США Дональдом Трампом относительно отношений с РФ. Глава государства неоднократно высказывался за налаживание американо-российских отношений.
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