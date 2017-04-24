Постпред США при ООН пригрозила Северной Корее ударом
Американские военные могут нанести удар по КНДР в случае продолжения запусков баллистических ракет. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Она пояснила, что Вашингтон не будет предпринимать каких-либо действий до тех пор, пока Пхеньян не даст повода для них. «Если вы увидите, как он атакует военную базу, если вы увидите какую-либо межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, это сделаем», - цитирует ТАСС ее заявление в эфире NBC.
В то же время Хейли заявила, что США не стремятся к вооруженному конфликту с КНДР и настроены на сотрудничество с мировым сообществом, которое сплотил корейский вопрос.
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