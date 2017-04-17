Постпред КНДР при ООН заявил об угрозе ядерной войны

Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён обвинил США в политике, ведущей к росту опасности возникновения ядерной войны.

По его словам, безрассудные действия США с увеличением и модернизацией ядерных сил увеличивают нестабильность и опасность ядерной войны.

При этом дипломат отметил, что ядерный потенциал КНДР направлен на защиту собственной безопасности и суверенитета.

Ранее вице-президентСША Майк Пенс прибыл на военную базу США, расположенную рядом с демилитаризованной зоной между Южной Кореей и КНДР. Он заявил, что терпения в отношении Пхеньяна больше нет, отметив, что США готовы применить любые средства для того, чтобы обеспечить безопасность своих союзников в Южной Корее, сообщает Интерфакс.