Постный борщ на Украине подорожал почти на 40 процентов
В апреле постный борщ на Украине подорожал на 38 процентов по сравнению с мартом, сообщили в Украинской аграрной конфедерации.
Как уточняется в материале, капуста подорожала на 63, 8 процента, морковь стала дороже на 49,1 процента, лук — на 46,3 процента, а свекла прибавила в цене 25,6 процента.
В конфедерации связывают такой стремительный рост цен с сезонным сокращением запасов продуктов и сложностями доставки в связи с наблюдавшейся в последнюю неделю на Украине плохой погодой, сообщает «РИА Новости».
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