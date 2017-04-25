Постный борщ на Украине подорожал почти на 40 процентов

В апреле постный борщ на Украине подорожал на 38 процентов по сравнению с мартом, сообщили в Украинской аграрной конфедерации.

Как уточняется в материале, капуста подорожала на 63, 8 процента, морковь стала дороже на 49,1 процента, лук — на 46,3 процента, а свекла прибавила в цене 25,6 процента.

В конфедерации связывают такой стремительный рост цен с сезонным сокращением запасов продуктов и сложностями доставки в связи с наблюдавшейся в последнюю неделю на Украине плохой погодой, сообщает «РИА Новости».