Поставку грузов на МКС ждут к середине февраля
Важный груз на Международную космическую станцию (МКС) грузовик Dragon доставит позже запланированного срока.
Компания SpaceX готова отправить ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком на борту 18 февраля. Раньше предполагалось, что старт состоится 8 февраля, - сообщает «ФАН».
Грузовик должен привезти на МКС грузы для снабжения жизнедеятельности команды. А также - оборудование для проведения научных опытов.
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